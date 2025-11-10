Betsy Camino anuncia su matrimonio con conocido productor musical: "Tenemos pensado casarnos en Venecia"

10 nov. 2025 - 10:03 hrs.

¡Suenan las campanas de boda! La bailarina cubana Betsy Camino anunció su matrimonio con Cristián Sandoval, productor musical de la cantante de rancheras Alanys Lagos, con quien recientemente cumplió un año de relación.

Betsy, quien está dedicada a los negocios en el rubro de la belleza, estuvo un año alejada de las redes sociales tras ser víctima de un hackeo. Al recuperar sus cuentas, sorprendió a sus seguidores a compartir imágenes con su nuevo amor, con quien planea una boda en Italia.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la exmodelo de "Morandé con Compañía" comentó que "llevaba cuatro años soltera y disfrutando. Llegó súper lindo el amor, ya nos conocíamos hace un tiempo, coincidíamos bastante, había algo por ahí, hasta que fue el momento perfecto. Nos dimos un besito y no nos separamos más".

La emprendedora reveló que llevaban cuatro meses de relación desde que un amigo en común los presentó, cuando Cristian le propuso matrimonio en la casa que comparten en la comuna de Graneros. "Me dice: '¿Tú sabes que eres la mujer perfecta?', y sacó el anillo de la nada. Fue muy lindo, muy bacán", relató.

La idea es casarse en Europa, en una ceremonia íntima, aunque deben esperar hacerse un tiempo en sus agendas laborales. "Estamos esperando ver las fechas de marzo, abril, ahí planificar y casarnos en Italia. Él y yo solitos. Después hacemos algo en casa con la familia y los cercanos. Fiesta apoteósica no", señaló Betsy.

Cristián, por su parte, declaró que ya tiene en mente un lugar: "Tenemos pensado casarnos en Venecia (…) Viví mucho tiempo en Europa y siempre Venecia ha sido un lugar que inspira romance, inspira amor. Le da ese toque especial. Además, hacer algo diferente y ella no conoce allá".

Finalmente, la exreina de Viña expresó que la noticia tiene muy emocionada a su familia. "Mi familia lo adora, yo conocí a mi suegra a los dos meses, todos viven en Argentina. Así que está todo bien. Es como que no sé cómo pude vivir antes sin él", destacó.

