"No tienen recuerdos": Cote López cumple uno de los sueños de sus hijas

04 jun. 2026 - 18:10 hrs.

Si hay algo que María José "Cote" López ha dejado clarísimo a lo largo del tiempo, es el profundo amor que siente por sus hijos. Esta vez, la influencer y empresaria volvió a mostrar una faceta íntima de su vida familiar al revelar que cumplió uno de los mayores sueños de sus hijas trillizas.

A través de su cuenta de Instagram, Cote compartió una fotografía familiar tomada en lo que parece ser un aeropuerto, donde aparece caminando junto a Rebecca Jiménez, Raffaella Jiménez e Isidora Jiménez. La imagen fue acompañada de un mensaje cargado de emoción, en el que contó que el viaje tenía un significado especial para las adolescentes.

El sueño que Cote López cumplió a sus hijas

“Mi gente, no saben la emoción que siento hoy... Si bien mis bebés ya conocían, no tienen recuerdos y su sueño era ir a Europa y conocer todo, y hoy pude cumplirles su sueño”, escribió la Cote López en la publicación.

La empresaria agregó que se sentía especialmente feliz por este momento familiar. “Y ver lo felices que están y emocionadas me llena el alma”, expresó, junto a emojis de emoción y felicidad.

En el mensaje también etiquetó a sus hijas Rebecca, Isidora y Raffaella, además de a su madre, María Elena Merino, quien también participa en este especial viaje familiar.

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La publicación de Cote López

La postal muestra a Cote caminando junto a su mamá y sus trillizas de espaldas mientras avanzan por el terminal aéreo, en lo que parece el inicio de esta esperada aventura.

Rápidamente la publicación obtuvo miles de likes. "Viaje de chicas", "el sueño de todas las que somos madres, es cumplirles cada uno de los sueños a los hijos", "pásenlo súper", fueron algunas de los comentarios.

Las hijas de la influencer están de cumpleaños el lunes 15 de junio, por lo que dependiendo de la duración del viaje podrían pasar la celebración en Europa.

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