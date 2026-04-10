Cote López rompe el silencio y cuenta todo sobre su separación del Mago Jiménez

10 abr. 2026 - 12:36 hrs.

Cote López rompió el silencio y lo hizo a su manera: sin cámaras de televisión, sin intermediarios y sin filtros. La empresaria e influencer utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso video titulado "Mi verdad", donde abordó de frente el quiebre matrimonial con el exfutbolista Luis "Mago" Jiménez, tras 18 años de relación.

A más de dos años de que la separación se hiciera pública, María José López Merino decidió que era momento de que su comunidad escuchara la historia tal como ella la vivió, sin que otros la contaran por ella.

"Un cuento de hadas"

Lo primero que quiso dejar en claro fue algo que muchos pusieron en duda: que su relación fue genuina de principio a fin. "Mi relación realmente era un cuento de hadas, era preciosa, era todo maravilloso. Nos amamos hasta el infinito, teníamos todo lindo, la familia feliz, todo lo que transmitimos, todo lo que mostramos era real, era súper genuino", declaró con total convicción frente a la cámara, descartando de plano las versiones que apuntaban a que su matrimonio era una fachada para redes sociales.

Pero detrás de esa imagen perfecta comenzó a gestarse, en silencio, un desgaste que ella cargó sola durante meses. Coté reconoció que vivió un duelo interno largo antes de que la separación se concretara oficialmente.

"Yo me separé muy enamorada, me separé del amor de mi vida, me separé del hombre con el que creí que iba a estar por el resto de mi vida", confesó con la voz cargada de emoción. Esas palabras resumen el dolor que acompañó una decisión que, según ella, nunca fue fácil ni liviana.

Lo que hace aún más difícil de procesar su historia es que el quiebre matrimonial no llegó solo. En paralelo, su abuela, a quien describe como su figura materna más importante, enfermó de cáncer.

"Mi nonna para mí era como mi mamá o incluso más. Nadie tiene la empatía de entender que te falta tu pilar, la persona más importante de tu vida", relató visiblemente afectada. Dos pérdidas simultáneas que la dejaron expuesta a lo que ella misma definió como su año más oscuro.

Ese contexto es clave para entender por qué Coté desapareció del radar festivo y social. Su contenido cambió radicalmente porque ella también cambió por dentro.

"Pasé de una familia donde todo era alegría a este año horrible", explicó, dejando claro que su retiro de los eventos y las salidas no fue capricho ni pose, sino una necesidad real de sanar.

También salió al paso de quienes esperaban verla en televisión hablando del tema. Coté fue directa: ha rechazado todas las ofertas de programas y realities porque no le interesa ese formato ni la exposición que conlleva.

Prefiere hablar con su propia gente, en sus propios términos, sin que nadie edite ni interprete lo que quiere decir. Esa autonomía, aclaró, no tiene precio.

¿Qué piensa de Gala Caldirola?

Y para cerrar el círculo, Coté abordó lo que muchos estaban esperando: la relación entre Luis Jiménez y la modelo española Gala Caldirola. Lejos de mostrar resentimiento, fue sorprendentemente generosa.

"Mi relación se acabó hace tres años. Para mí es algo más que celebrar, estoy feliz de que ellos estén juntos", afirmó sin titubear. Sus palabras dejan poco espacio para la polémica o la rivalidad que algunos esperaban.

Lo que sí fue enfático en su relato fue el vínculo que mantiene con el padre de sus cuatro hijos. "Nunca hablé mal del padre de mis hijos y nunca lo haría. Le tengo todo el cariño del mundo y encuentro que es una persona maravillosa", sentenció. Una declaración que da cuenta de una separación madura, donde los hijos y el respeto mutuo están por sobre cualquier herida del pasado.