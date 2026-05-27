¿Cuándo y a qué hora será la primera Cuenta Pública del Presidente Kast?: Esta es la cobertura que tendrá Mega

27 may. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast está a pocos días de presentar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno. Actualmente, el Ejecutivo se encuentra recopilando información y balances ministeriales para construir el discurso presidencial que será presentado ante todo el país.

La fecha se transformará en la primera gran prueba política del Gobierno y, según reconoció el propio Jefe de Estado en consejo de gabinete, el objetivo es mostrar avances del denominado “Desafío 90”, plan que prometía resultados concretos durante los primeros meses de administración.

La cobertura especial que tendrá Mega

Al tratarse de un día importante para el país, Mega tendrá una cobertura completa del acto republicano, comenzando con una emisión especial desde las 6:00 de la mañana.

La previa de la Cuenta Pública será transmitida en Meganoticias Amanece, Mucho Gusto y Radio Infinita. La conductora de Meganoticias Prime, Constanza Santa María, estará en directo desde el Congreso Nacional para cubrir el evento y sus reacciones.

Desde los estudios de Mega, el conductor de Meganoticias Prime, Juan Manuel Astorga, comentará los aspectos más relevantes de la Cuenta Pública, mientras que el comentario político lo realizará el analista Mauricio Morales.

La cobertura del acto republicano no se limitará solo a la TV, ya que también se realizará en todas las plataformas digitales de Meganoticias, como Instagram y YouTube.

¿Cuándo será la Cuenta Pública de Kast?

La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast está programada para el lunes 1 de junio de 2026, mismo día en que el Mandatario llegará a 84 días de gobierno.

Como en otras Cuentas Públicas, el Jefe de Estado se dirigirá al país a partir de las 12:00 horas.

Gobierno del Presidente Kast llega con el "Plan de Reconstrucción Nacional" aprobado en la Cámara, pero con bajas ministeriales

Una de las grandes pruebas de la actual administración fue aprobar el "Plan de Reconstrucción Nacional", una de las medidas más emblemáticas de la administración Kast.

La denominada "Megarreforma" logró ser despachada en la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que ahora deberá ser tramitada en el Senado.

Sin embargo, a días de la cuenta pública, el Gobierno llega con dos bajas ministeriales. El pasado 19 de mayo, el Presidente Kast solicitó la renuncia a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y a la Vocera de Gobierno, Mara Sedini, debido al desempeño y las críticas que tenían en el manejo de sus carteras.

Tras la salida de ambas ministras, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumió la vocería del Ejecutivo, mientras que Martín Arrau dejó el Ministerio de Obras Públicas para ser designado como el nuevo titular de Seguridad.

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