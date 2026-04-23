SAG descarta veto de China a importaciones avícolas por gripe aviar: "Fue Chile quien autosuspendió las exportaciones"

23 abr. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se refirió al supuesto rechazo de China a productos avícolas chilenos por los brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en planteles comerciales, aclarando que fue nuestro país el que decidió suspender temporalmente sus exportaciones.

SAG aclara que medida responde a una autosuspensión

Según detalló el organismo en un comunicado, "fue Chile quien, el 24 de marzo, tras confirmarse un brote en un plantel comercial de postura en la Región Metropolitana, autosuspendió de manera inmediata la certificación de exportaciones avícolas, en concordancia con los acuerdos comerciales vigentes".

La medida tuvo como objetivo "detener el comercio en forma temporal para determinar la magnitud del foco y establecer una zona bajo control sanitario, que permitiera activar los protocolos de zonificación actualmente vigentes con terceros países".

Desde el SAG explicaron que, el 25 de marzo, Chile notificó este evento a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) mediante el sistema WAHIS, en modalidad de notificación inmediata, conforme a los estándares internacionales.

"Esta notificación se alinea con lo establecido en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tanto Chile como China son partes vinculantes", agregaron en el escrito.

"No constituye una sanción o castigo"

El pasado 26 de marzo, el SAG informó oficialmente a las autoridades de China el detalle de las medidas sanitarias adoptadas por Chile y la decisión preventiva de autosuspender temporalmente las exportaciones de productos avícolas.

"Es importante señalar que la autosuspensión forma parte del protocolo de Chile ante la detección de brotes de IAAP en planteles comerciales, y no constituye una sanción o un castigo impuesto por terceros países", aclararon desde el organismo.

La medida, por el contrario, es un proceso que otorga garantías de transparencia en el comercio internacional, mientras se realiza la notificación a la OMSA, seguido a la emisión de notas oficiales hacia las contrapartes del SAG.

En el comunicado agregaron que, el 27 de marzo, China procedió a suspender la importación de carne de ave de nuestro país, pero permitió la entrada de todos los productos que iban en tránsito hasta dicha fecha.

Desde el SAG precisaron que, hasta ahora, no han recibido notificaciones oficiales por parte del gobierno chino relacionadas con la destrucción de productos avícolas chilenos, en consideración a que se ha dado estricto cumplimento a los protocolos acordados.

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