Encuentran 34 fetos enterrados en el jardín de la antigua casa de una doctora en Polonia

15 jun. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una doctora fue detenida en Polonia luego de que las autoridades encontraran 34 fetos humanos enterrados en el jardín de una vivienda donde residió anteriormente, según informaron este lunes los investigadores.

La mujer, identificada como Magdalena H., de 57 años y sin antecedentes penales, es sospechosa de haber utilizado los fetos para realizar experimentos. De ser declarada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.

El caso ha generado una fuerte controversia en Polonia, un país de tradición católica que cuenta con una de las legislaciones sobre aborto más restrictivas del mundo. A raíz del hallazgo, han surgido interrogantes respecto de cómo la doctora obtuvo los fetos.

Sin embargo, por ahora no existen pruebas de que estos hayan sido obtenidos mediante abortos ilegales, según precisó un portavoz de la fiscalía.

Los cargos que enfrenta la doctora

La investigación apunta a una serie de delitos relacionados con el manejo de restos humanos y residuos médicos. Entre los cargos que enfrenta la médica figuran la profanación de cadáveres, la gestión inadecuada de residuos y el abandono de materiales peligrosos en un lugar no autorizado.

La semana pasada, los fiscales recibieron una denuncia que alertaba sobre el descubrimiento de residuos médicos durante trabajos realizados en la antigua vivienda de la doctora, ubicada en la localidad de Lutoryz, en el sureste de Polonia.

Tras la denuncia, decenas de policías participaron en un operativo de búsqueda que incluyó el uso de radares y perros especializados. Como resultado, se encontraron al menos 34 fetos enterrados en el jardín de la propiedad.

Fiscalía investiga posibles experimentos

"Es muy probable que la mujer detenida los utilizara para realizar experimentos", afirmó el portavoz de la Fiscalía del distrito de Rzeszow, Krzysztof Ciechanowski.

La doctora fue arrestada el pasado viernes y quedó bajo prisión preventiva por un período de tres meses mientras continúa la investigación.

Tras ser informada de los cargos en su contra, la mujer no se declaró culpable. No obstante, indicó que "ella misma había llevado y enterrado los fetos humanos encontrados en su propiedad".