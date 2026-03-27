Tras casos de gripe aviar en Chile: ¿Puede afectar a los humanos?

27 mar. 2026 - 14:38 hrs.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó esta semana de la detección del primer caso positivo en Chile de influenza aviar en aves de postura, es decir, gallinas ponedoras de huevos para el consumo humano.

El hallazgo se dio en un plantel industrial ubicado en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana, lo que obligó al SAG a suspender las exportaciones de todo tipo de productos avícolas.

¿Los humanos se pueden contagiar de gripe aviar?

La gripe aviar es una enfermedad ocasionada por infecciones del virus de la influenza tipo A, que afecta directamente a diferentes especies de aves, ya sea silvestres, de crianza o de producción. Es una influenza grave que puede ocasionar la muerte masiva de las especies contagiadas.

Sin embargo, la Clínica Mayo reportó que actualmente esta enfermedad "rara vez infecta a los seres humanos", aunque advirtió que existe la preocupación de que la gripe pueda "mutar para infectar a los seres humanos y diseminarse de una persona a otra con mayor frecuencia".

"Una nueva cepa de gripe aviar sería un virus nuevo para los seres humanos, una cepa mutada como esa podría diseminarse rápidamente en todo el mundo", publicó la institución. "La gripe aviar se ha diseminado de una persona a otra en pocas ocasiones", añadió.

Ahora bien, aseguró que los casos más frecuentes en los que una persona puede contagiarse se dan por parte de trabajadores que tengan contacto cercano y frecuente con aves de corral domesticadas.

Síntomas de gripe aviar en humanos

La clínica informó que esta gripe es similar a cualquier otro resfriado o enfermedad respiratoria, que puede afectar la nariz, la garganta y los pulmones. Además, puede aparecer:

Fiebre

Dificultades para respirar

Conjuntivitis

Malestar estomacal y vómitos

Diarrea

Todo sobre Salud