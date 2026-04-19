Autoridades de Salud llaman a vacunarse ante la presencia de gripe aviar

19 abr. 2026 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo llamado a la prevención realizó la autoridad sanitaria luego de la detección de casos recientes de gripe aviar en distintas regiones del país. Desde el Ministerio de Salud enfatizaron la importancia de adoptar medidas de cuidado, especialmente en sectores donde existe contacto frecuente con aves.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, advirtió que el virus no solo afecta a aves silvestres, sino que también puede encontrarse en entornos domésticos. "La influenza aviar también la podemos encontrar en aves de traspatio, en corrales, en las gallinas que se encuentran en los patios de nuestra casa. Por eso es tan importante, y el llamado es a que, si encuentran estos animales con caminata errante o muertos, a que no los manipulen, no los toquen y deben comunicar y reportar inmediatamente al SAG. Eso es fundamental", señaló.

Llamado a vacunarse

En ese contexto, la autoridad reforzó el llamado a la vacunación contra la influenza estacional, destacando su rol en la prevención de escenarios más complejos. “Hacemos el llamado a vacunarse contra la influenza estacional. Si bien la vacuna contra la influenza estacional no previene la infección de la influenza aviar, sí ayuda a evitar el salto zoonótico”, explicó.

La recomendación está dirigida especialmente a trabajadores del ámbito agrícola, ganadero y avícola, quienes presentan mayor exposición. Según se indicó, la vacunación puede reducir el riesgo de que el virus mute en caso de contacto con humanos.

Si bien los contagios en personas han sido excepcionales, se recordó que en 2023 se registró un caso en Chile, lo que mantiene activa la vigilancia sanitaria.

Respecto al balance actual, el Servicio Agrícola y Ganadero confirmó 34 brotes en el país. De ellos, la mayoría corresponde a aves de traspatio, con 21 casos, seguidos por 10 en aves silvestres y tres en el ámbito comercial.

Las autoridades reiteraron la importancia de actuar con precaución y de informar oportunamente cualquier situación sospechosa, con el objetivo de evitar la propagación del virus y proteger tanto la salud animal como la humana.

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