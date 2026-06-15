Ropa desde $990: Tienda anuncia remate final de todo su stock antes de mudarse a un local más grande

15 jun. 2026 - 13:15 hrs.

Quienes buscan renovar su clóset a bajo costo podrían encontrar una oportunidad única durante estos días. La tienda By Lola anunció un remate total de sus productos con precios que parten de los $990.

La iniciativa fue dada a conocer a través de redes sociales, donde la marca explicó que dejará su local de San Vicente de Tagua Tagua, donde ha funcionado durante casi dos años, para comenzar una nueva etapa en un espacio más amplio en la misma ciudad.

Prendas desde $990 hasta $4.990

En un video publicado en TikTok, la tienda informó que todo el local entró en liquidación con valores que van desde los $990 hasta los $4.990.

"Comenzaremos a vender toda la tienda desde $990. Sí, después de casi dos años vamos a cerrar esta tienda, pero tenemos nueva casita mucho más grande para By Lola San Vicente de Tagua Tagua", señalaron.

Agregaron que "si llevas todo este tiempo acompañándonos en By Lola, este es el momento de venir porque queremos que esta etapa termine de la mejor forma posible".

¿Dónde se realiza el remate?

La liquidación se desarrolla en la tienda ubicada en Galería García, local 3, en Carmen Gallegos 321, en San Vicente de Tagua Tagua, región de O'Higgins.

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Desde el emprendimiento destacaron que están todos los días reponiendo ropa y que las ofertas estarán disponibles hasta esta semana.

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