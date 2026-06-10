Precios comienzan en $1,8 millones: Así puedes participar en nuevo remate de autos

10 jun. 2026 - 16:26 hrs.

Este jueves 11 de junio se realizará una nueva subasta de vehículos usados a través de Macal, empresa chilena especializada en remates online.

En total se ofrecerán 17 unidades de distintas marcas, con precios mínimos que parten desde $1.800.000, y con una garantía requerida de $1.000.000 para poder participar.



La subasta se realiza de forma 100% online y los interesados deben inscribirse previamente en el sitio macal.cl para poder ofertar. Entre las marcas disponibles figuran Peugeot, Citroën, MG, Haval y Exeed, con modelos que van desde el año 2022 hasta unidades 2026 con kilometraje casi cero.

¿Qué autos se rematarán?

A continuación, el detalle de algunos de los vehículos disponibles en la subasta con sus características y precio mínimo de salida:

Peugeot 3008 2024 – 1.5 Allure Pack BlueHDI 130 4x2 EAT8, 36.507 km, diésel, automático. Desde $3.800.000.

Peugeot Landtrek 4x4 1.9 2023 – 55.410 km, diésel, mecánico. Desde $3.300.000.

Peugeot Landtrek 4x4 1.9 2023 – 57.405 km, diésel, mecánico. Desde $3.300.000.

Peugeot 2008 2024 – BlueHDI 130 EAT8 1.5, 32.359 km, diésel, automático. Desde $3.600.000.

Peugeot 2008 2024 – BlueHDI 130 EAT8 1.5, 38.334 km, diésel, automático. Desde $3.600.000.

Peugeot 2008 2024 – BlueHDI 130 EAT8 1.5, 38.681 km, diésel, automático. Desde $3.600.000.

Peugeot 208 2023 – 75 MT 1.2, 36.170 km, gasolina, mecánico. Desde $1.900.000.

Citroën Berlingo 2026 – MCA M Diesel 100HP MT, 0 km, diésel, mecánico. Desde $7.000.000.

Citroën Berlingo 2026 – MCA M Diesel 100HP MT, 8 km, diésel, mecánico. Desde $7.000.000.

MG ZX 2022 – 1.5, 47.017 km, gasolina, mecánico. Desde $1.800.000.

Haval Jolion 2024 – 1.5T Elite 4x2 MT, 67.203 km, gasolina, mecánico. Desde $2.800.000.

Exeed LX Advanced 1.5 2023 – 1.5T Advanced 4x2 CVT AT, 110.986 km, gasolina, automático. Desde $3.200.000.

El precio más bajo de la subasta lo tiene el MG ZX 2022, que parte en $1.800.000, mientras que los valores más altos corresponden a los dos Citroën Berlingo 2026, prácticamente sin uso, que parten en $7.000.000 cada uno.

Para ver el listado completo con los 17 vehículos e inscribirse, los interesados pueden ingresar directamente al siguiente enlace (clic acá).

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