Monitorean volcán Nevados de Chillán tras registrar emisiones de material piroclástico

15 jun. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán, en la Región de Ñuble, se mantiene bajo vigilancia luego de que durante la mañana de este lunes se registraran dos emisiones de material piroclástico detectadas por los sistemas de monitoreo del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Pese a los eventos observados, las autoridades precisaron que el macizo continúa con alerta técnica verde, condición que corresponde a un estado de actividad considerado estable y que no implica una erupción inminente.

Desde el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) señalaron que el monitoreo se mantiene de forma permanente, mientras Senapred continúa coordinando acciones preventivas en las comunas cercanas al complejo volcánico.

Dos emisiones fueron detectadas en menos de una hora

Según el Reporte Especial de Actividad Volcánica emitido durante la mañana, el primer evento fue registrado a las 07:20 horas.

La emisión generó una columna de material de aproximadamente 120 metros de altura, con dispersión en dirección sureste. De acuerdo con el organismo técnico, el fenómeno estuvo asociado a un tremor volcánico con un desplazamiento reducido de 2 cm².

Posteriormente, a las 07:55 horas, las estaciones de monitoreo detectaron una segunda emisión.

En esta ocasión, la columna alcanzó una altura de 80 metros y también presentó dispersión hacia el sureste. El evento estuvo asociado a una señal sísmica de largo periodo con un desplazamiento reducido de 1 cm².

¿Qué significa que el volcán esté en alerta Verde?

Las autoridades explicaron que la alerta técnica Verde corresponde al nivel más bajo dentro de la escala de monitoreo volcánico.

En esta condición, el volcán puede encontrarse en un estado de reposo o presentar manifestaciones superficiales de baja intensidad, como actividad sísmica, emisión de gases, fumarolas o expulsión menor de material desde su cráter.

Asimismo, se indicó que una eventual evolución hacia un proceso eruptivo podría ocurrir en un plazo de meses o incluso años, dependiendo del comportamiento del sistema volcánico.

Senapred mantiene coordinaciones preventivas

Mientras continúa la vigilancia instrumental del complejo volcánico, la Dirección Regional de Senapred mantiene coordinaciones con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para evaluar cualquier cambio en la actividad del macizo.

Las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián permanecen dentro del área de monitoreo preventivo, con el objetivo de informar oportunamente a la población ante cualquier modificación en las condiciones del volcán.