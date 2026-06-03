Familias ya no tendrán que viajar a otras regiones: Nuevo centro Teletón de Ñuble obtiene recepción definitiva

03 jun. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

El nuevo Instituto Teletón de Ñuble dio un paso clave para comenzar a operar luego de obtener la recepción definitiva de obras por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Chillán, cerrando oficialmente su etapa de construcción.

Se trata de un hito largamente esperado por cientos de familias de la región, ya que el recinto era el último centro Teletón que permanecía en construcción en el país. Con ello, la institución avanza en completar su red de atención especializada para niños, niñas y jóvenes en las distintas regiones donde proyectó presencia.

La infraestructura, ubicada en la intersección de avenida Argentina con Cristóbal Colón, en Chillán, permitirá que usuarios de Ñuble puedan acceder a rehabilitación sin tener que trasladarse a otras regiones, como ocurría hasta ahora.

Delegado Presidencial valora recepción definitiva

La entrega del certificado de recepción definitiva marca el término oficial de las obras ejecutadas por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, por encargo del Gobierno Regional de Ñuble.

El moderno recinto cuenta con más de 4.000 metros cuadrados construidos y demandó una inversión superior a los $12.000 millones. Además, tendrá capacidad para atender a cerca de 800 niños, niñas y jóvenes con discapacidad de la región.

El Delegado Presidencial Diego Sepúlveda, destacó que se trata de una obra con un importante impacto social para Ñuble: "Es un proyecto que trasciende y que tendrá un impacto enorme para las familias de Ñuble, que hasta ahora debían desplazarse al Maule o Biobío para acceder a rehabilitación", afirmó.

Familias ya no tendrán que viajar largas distancias

Uno de los aspectos más valorados por los futuros usuarios es el fin de los extensos viajes para recibir atención médica y terapéutica.

"Llevamos 10 años viajando a Teletón, y hoy estaremos a 10 minutos de la casa. Es maravilloso", expresó Claudia Sandoval, usuario que realizó un recorrido por las nuevas instalaciones junto a su hija.

Una situación similar vivía Clara Bao, quien debía trasladarse junto a su hijo hasta San Pedro de la Paz para acceder a los tratamientos.

"Nos ha costado mucho viajar día por medio para las atenciones y estamos muy felices porque por fin vamos a tener nuestra Teletón aquí en Chillán para la rehabilitación de nuestros niños", señaló.

Cómo será el nuevo Centro Teletón Ñuble

El instituto fue construido en un terreno del ex Grupo Escolar, entregado en comodato por 50 años por la Municipalidad de Chillán.

La infraestructura contempla un programa médico-terapéutico de 3.685 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, además de áreas de apoyo para funcionarios, casino, cocina, estacionamientos y una multicancha techada.

El recinto fue diseñado en torno a un patio central y contará con accesos diferenciados para público general, pacientes y áreas terapéuticas, facilitando la atención y desplazamiento de los usuarios.

Desde el Ministerio de Obras Públicas destacaron que el nuevo centro permitirá no solo reducir los tiempos de traslado, sino también aumentar la frecuencia de las terapias.

"Hoy vemos culminado este proceso con esta recepción definitiva que va a impactar directamente en todos los usuarios de Teletón, que no tan solo acortan los tiempos de desplazamiento, sino que además podrán aumentar las terapias", indicó el seremi del MOP, Luis Carrasco.

¿Cuándo comenzaría a funcionar?

Tras la recepción definitiva de las obras, el siguiente paso corresponde al proceso de habilitación y puesta en marcha del recinto.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la expectativa es que el Instituto Teletón de Ñuble comience a operar durante el segundo semestre de 2026, permitiendo que cientos de familias de la región accedan por primera vez a atención especializada sin salir de su territorio.

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