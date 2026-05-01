Trámites de migración: ¿cómo solicitar la naturalización en Estados Unidos por medio del servicio militar?

01 may. 2026 - 10:15 hrs.

Los soldados activos y veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen el derecho de obtener la ciudadanía del país. El gobierno federal entrega este beneficio migratorio a través de las reglas especiales en las leyes de inmigración y nacionalidad.

Las instituciones gubernamentales eximen a estos solicitantes del pago de las tarifas de presentación, e incluso pueden recibir ayuda al momento de enviar los formularios por correo o por internet.

¿Cómo se solicita la ciudadanía de Estados Unidos si soy militar?

De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), si un soldado activo o no de las FF. AA. desea adquirir la ciudadanía estadounidense, debe realizar lo siguiente:

Presentar el Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) , por correo al centro de solicitudes (USCIS P.O. Box 4446) o en línea (pulsa aquí). Puede recibir ayuda de un coordinador designado en una instalación militar.

, por correo al centro de solicitudes (USCIS P.O. Box 4446) o en línea (pulsa aquí). Puede recibir ayuda de un coordinador designado en una instalación militar. Realizar la toma de huellas dactilares en un centro de asistencia en solicitudes en Estados Unidos. No será necesaria si estas ya se habían tomado para una solicitud previa de inmigración.

en un centro de asistencia en solicitudes en Estados Unidos. No será necesaria si estas ya se habían tomado para una solicitud previa de inmigración. Si está en el extranjero , debe presentar dos tarjetas FD-258 completadas y dos fotos tipo pasaporte tomadas por la policía militar o por oficiales del DHS, de una embajada o de un consulado estadounidense.

, debe presentar dos tarjetas FD-258 completadas y dos fotos tipo pasaporte tomadas por la policía militar o por oficiales del DHS, de una embajada o de un consulado estadounidense. Una vez que la solicitud sea enviada a una oficina local del USCIS , se programará una entrevista. Se puede solicitar realizarla en una oficina específica con una carta de presentación junto con la solicitud o dejar que el organismo la seleccione.

, se programará una entrevista. Se puede solicitar realizarla en una oficina específica con una carta de presentación junto con la solicitud o dejar que el organismo la seleccione. La oficina local programará la cita para evaluar si califica a la naturalización y comprobar sus conocimientos de inglés y educación cívica (examen de ciudadanía). Si es elegible, conocerá la fecha en que puede prestar el Juramento de Lealtad y convertirse en ciudadano estadounidense.

Foto: Freepik

¿Qué debo cumplir para solicitar la ciudadanía de Estados Unidos?

Los reglamentos pueden cambiar conforme al período en que se solicite la ciudadanía. Si sirvió durante al menos un año en tiempos de paz, tendrá que:

Tener 18 años de edad o más.

Haber servido en cualquier momento en las FF. AA. durante un período o períodos que sumen al menos un año.

Si está en servicio activo, presentar el Formulario N-426 (Certificación de Servicio Militar o Naval) completado junto con el Formulario N-400.

Si no está en servicio, presentar una fotocopia del Formulario DD 214 (Certificado de Separación o Licenciamiento del Servicio Activo) o del Formulario NGB 22 (Informe de Separación y Expediente de Servicio de la Guardia Nacional) u otro documento de licenciamiento oficial para todos los períodos de servicio.

Demostrar que, si fue separado del servicio militar, haya sido bajo condiciones honorables.

Ser un residente permanente legal al momento de la entrevista de naturalización;

Cumplir con ciertos requisitos de residencia y presencia física.

Demostrar el dominio de la lectura, habla y escritura en inglés, a menos que califique para una exención o excepción.

Demostrar conocimiento de la historia y del gobierno estadounidense, a menos que esté exento.

Demostrar que ha sido una persona de buen carácter moral durante al menos cinco años antes de presentar el Formulario N-400 y hasta que se naturalice.

Demostrar adhesión a los principios de la Constitución de Estados Unidos y actuar de acuerdo con los principios de orden y el bienestar común de Estados Unidos durante todos los periodos bajo la ley.

Foto: Pixabay

Existen excepciones que aplican si una persona sirvió durante períodos de hostilidad designados, los cuales son:

Del 6 de abril de 1917 al 11 de noviembre de 1918.

Del 1 de septiembre de 1939 al 31 de diciembre de 1946.

Del 25 de junio de 1950 al 1 de julio de 1955.

Del 28 de febrero de 1961 al 15 de octubre de 1978.

Del 2 de agosto de 1990 al 11 de abril de 1991.

Del 11 de septiembre de 2001 hasta el presente.

En este caso, solo se necesitará que el solicitante sea residente legal o haya estado presente en Estados Unidos al momento de alistarse, así como demostrar buen carácter moral por un año antes de enviar la solicitud y haber servido durante dicho período, o haberse separado durante el mismo.

Un solicitante que presenta una solicitud a base del servicio militar durante períodos de hostilidad está exento de los requisitos generales de residencia y presencia física continua, siempre que cumpla con el resto de condiciones.

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