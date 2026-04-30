Billionaire Bunker de Miami: el exclusivo club donde Mark Zuckerberg y Jeff Bezos tienen que esperar aprobación para entrar

30 abr. 2026 - 12:15 hrs.

En el exclusivo Billionaire Bunker de Miami, incluso figuras como Mark Zuckerberg y Jeff Bezos deben someterse a estrictos procesos de aprobación para acceder a uno de los clubes más selectos del mundo.

Este enclave, conocido como Indian Creek, es una isla privada que alberga a algunos de los individuos más ricos del planeta, pero donde el dinero no garantiza pertenecer a su exclusivo círculo social, reseña Luxury Launches.

¿Qué es el Billionaire Bunker o Indian Creek?

Indian Creek, originalmente una zona de manglares deshabitada hasta la década de 1920, se transformó en un codiciado refugio para millonarios y celebridades. Con apenas 41 propiedades residenciales y alrededor de 84 habitantes, este municipio presume de ser uno de los más ricos de Estados Unidos. Cuenta además con su propio sistema de seguridad, incluyendo patrullas terrestres y marítimas que vigilan constantemente el perímetro de la isla.

En el corazón de esta comunidad se encuentra el Indian Creek Country Club, un club privado que funciona como eje social del lugar. Sin embargo, ser dueño de una mansión multimillonaria en la isla no garantiza el acceso: la membresía es completamente independiente de la propiedad inmobiliaria.

EFE

Para aspirar a ingresar, el candidato debe ser nominado por un miembro actual y luego superar la votación de una junta directiva de 15 integrantes, donde al menos el 75% debe aprobar la candidatura. Incluso un solo voto en contra puede frustrar el ingreso.

La cuota de inscripción ronda los 200.000 dólares y la membresía anual unos 20.000 dólares. Sin embargo, el verdadero filtro no es económico sino social: el club tiene un límite cercano a 300 miembros, lo que hace el acceso aún más restringido. Aunque la afiliación suele ser vitalicia, el impago de cuotas puede generar la salida del club.

El Indian Creek Country Club, diseñado por el arquitecto William S. Flynn, cuenta con un campo de golf de primer nivel e instalaciones de lujo que refuerzan su carácter elitista. Un lugar donde la fortuna abre las puertas de la isla, pero no necesariamente las del club.

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