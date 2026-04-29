Trump anuncia liberación de archivos sobre ovnis: "Parte de ella será muy interesante"

29 abr. 2026 - 21:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo anuncio desde Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate los fenómenos aéreos no identificados. El expresidente Donald Trump aseguró que la Casa Blanca liberará próximamente archivos que contienen información sobre estos eventos, conocidos tradicionalmente como ovnis.

El tema no es nuevo en el país norteamericano. En los últimos años, organismos como la NASA, el Congreso de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas y el Pentágono han desarrollado investigaciones en torno a objetos y fenómenos detectados en el cielo, algunos de los cuales han sido reportados por pilotos y personal militar.

¿Qué dijo Trump?

En ese contexto, Trump afirmó que estos antecedentes serán dados a conocer públicamente. “La gente lo ha tenido en mente durante mucho tiempo. Quieren saber sobre los ovnis y todo lo relacionado con ellos, y nosotros vamos a publicar mucha información que no ha salido a la luz. Parte de ella será muy interesante”, señaló.

El exmandatario también hizo referencia a testimonios recogidos durante su gestión. “Durante mi primer mandato, entrevisté a algunos pilotos, personas muy fiables, y dijeron que vieron cosas increíbles, así que van a leer sobre ello”, agregó.

Investigaciones y testimonios previos

Los estudios sobre estos fenómenos han incluido declaraciones de pilotos y miembros de las Fuerzas Armadas ante el Congreso estadounidense, donde han relatado encuentros con objetos o situaciones que no han podido ser explicadas.

Estos antecedentes forman parte de los archivos que, según lo anunciado, podrían ser divulgados próximamente, lo que ha generado expectación respecto al contenido de la información que aún no ha sido conocida públicamente.

Cambio en la terminología

En paralelo a estas investigaciones, también ha habido un cambio en la forma de referirse a estos fenómenos. La NASA ha comenzado a utilizar el término “fenómenos anómalos no identificados” (FANI), en lugar de ovnis.

Este concepto busca ampliar la definición, considerando que no solo se trata de objetos visibles, sino también de luces u otros eventos, incluso de carácter sonoro, que no tienen una explicación clara.

Debate abierto

El anuncio se suma a otras declaraciones recientes que han reactivado el interés público sobre el tema. Entre ellas, las palabras del expresidente Barack Obama, quien recientemente abordó la existencia de estos fenómenos, generando debate.

Con la eventual liberación de estos archivos, se espera que se conozcan más detalles sobre investigaciones que se han desarrollado durante años en torno a eventos que, hasta ahora, no han podido ser completamente explicados.