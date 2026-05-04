"Se me pasaron las copas": Chino Ríos habla en exclusiva con Mucho Gusto tras polémico incidente en Vitacura

04 may. 2026 - 13:17 hrs.

Marcelo "Chino" Ríos conversó este lunes en vivo con el matinal Mucho Gusto para dar su versión sobre el polémico episodio que protagonizó el fin de semana en un restaurante de Vitacura, donde Carabineros debió intervenir tras reportes de que el extenista se encontraba en evidente estado de ebriedad.

El incidente ocurrió el sábado en la noche, cuando el exdeportista se encontraba en el bar Taringa junto a su pareja, Tamara Cornejo, hija del también extenista Patricio Cornejo. Al lugar acudió Carabineros y personal municipal por presuntos desórdenes que habría ocasionado Ríos.

Incluso, en redes sociales se viralizó un video en el que se ve al Chino en evidente estado de ebriedad junto a personal policial. Finalmente, un amigo llegó a pagar la cuenta y se lo llevó del lugar.

"Reconozco que se me pasaron las copas"

En comunicación telefónica con el programa de Mega, Ríos fue directo y reconoció que "no me siento nada orgulloso de lo que pasó. Se me pasaron las copas".

Respecto a la presencia de Carabineros, el extenista aclaró que no hubo detención ni denuncia de por medio. "Los carabineros no me fueron a buscar por nada que hice. Llamaron del local porque quizás estaba hablando muy fuerte, no tengo idea, pero más allá de eso no pasó nada".

Además, aclaró que fue él mismo quien le pidió a su polola que se retirara antes de que llegara la prensa. "Le dije a la Tamara que se fuera porque iban a llegar los periodistas y no quería que saliera ella".

"Obviamente estoy arrepentido, no va a volver a suceder. Le pido perdón a los dueños del Taringa y a la gente que pude haber pasado a llevar. Se me pasaron las copas como le pudo haber pasado a cualquier persona", añadió.

"Me acuerdo poco"

Luego, el extenista volvió a hablar con el matinal, esta vez en vivo, instancia en la que reiteró que "se me pasaron las copas, reconozco que me acuerdo poco. Es raro porque no me acuerdo de muchas cosas que pasaron, pero tuve una discusión con mi polola y cuando uno toma, se pone más eufórico".

El "Chino" comentó que nunca entendió por qué llegó Carabineros, pues no lo llevaron detenido ni tampoco estaba manejando. Explicó que le pidieron retirarse del local y que los funcionarios policiales conversaron con él, pero no hubo golpes ni denuncias.

Al margen del incidente, Ríos aprovechó la conversación para dar a conocer cómo está su vida hoy. Contó que decidió volver a instalarse en Chile junto a sus hijos y que lleva tres meses pololeando. "Estoy muy contento, feliz, y mis hijos están aquí conmigo. Aparte del incidente, el sábado venía todo tranquilo", cerró.

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