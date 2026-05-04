Sernac emite alertas de de seguridad para dos vehículos: Estos son los modelos afectados

04 may. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos alertas de seguridad para vehículos de la marca Chevrolet, a causa de defectos en dos de sus modelos que podrían implicar "un riesgo para la seguridad de los consumidores".

Ambas alertas fueron publicadas tras un aviso de General Motors Chile Industria Automotriz Limitada, que advirtió que algunos de sus vehículos pueden presentar fallas en la transmisión y en el adhesivo de instalación.

¿Qué marcas y modelos fueron advertidos por el Sernac?

Chevrolet Colorado

La primera alerta de seguridad del Sernac fue para los modelos Chevrolet Colorado comercializados en Chile durante los años 2024 a 2025. En total son ocho autos afectados y puedes revisar si el tuyo está incluido aquí en la sección "descripción del producto".

La empresa advirtió que el riesgo se da en sus accesorios, específicamente en el aplique para capó PN 98554623 (ver foto), que podría llegar a desprenderse del vehículo por un posible defecto en el adhesivo de instalación.

"En caso de desprendimiento del aplique, la pieza puede impactar y dañar otros vehículos y/o herir a motociclistas o peatones, con la posibilidad de causar lesiones físicas graves e incluso fatales a los ocupantes del vehículo y a terceros", informó el Sernac, aunque en la actualidad no se han reportado accidentes a causa de este defecto.

Chevrolet Tahoe / Suburban

En el caso del modelo Chevrolet Tahoe/Suburban, comercializado en Chile en 2022, presenta un posible desperfecto en su transmisión automática, debido a una válvula de control que se puede desgastar con el tiempo.

El Sernac informó que esto "podría generar una pérdida gradual de presión dentro de la válvula y provocar cambios de marcha bruscos. En casos poco frecuentes, las ruedas traseras podrían experimentar un bloqueo momentáneo o permanecer bloqueadas", lo que aumenta el riesgo de accidentes.

En total hay 19 vehículos afectados con este problema y para revisar si el tuyo está incluido debes ingresar aquí.

Chevrolet Suburban 2022

Chevrolet Tahoe 2022.

¿Qué hacer si mi vehículo es afectado?

En ambos casos, hay que contactarse con Chevrolet a los números 800 800 115 o +562 2 5448135, o bien al correo atencion.chevrolet@gm.com.

La empresa ofrece reparación del desperfecto de forma gratuita en labores que no debiesen durar más de dos horas.

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