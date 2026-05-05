¿Qué es SocialTazk, la plataforma electoral que habría sido financiada con fondos del Congreso y que complica a Lavín?

05 may. 2026 - 13:49 hrs.

SocialTazk es una plataforma digital diseñada para almacenar y gestionar bases de datos de electores y enviar mensajería masiva de texto en el contexto de campañas electorales. Según lo expuesto por la Fiscalía Oriente en la formalización de Joaquín Lavín León, la herramienta fue ideada, creada, financiada y controlada desde su inicio por el entonces diputado UDI.

El origen del proyecto se remonta a 2017, cuando el imputado comenzó a buscar un programador que materializara su idea de construir un sistema para gestionar digitalmente bases de datos de posibles votantes.

En enero de 2018 contactó al imputado Felipe Vázquez Diéguez, quien le presentó una propuesta de trabajo denominada “Propuesta para el diseño y desarrollo de aplicación web ‘Task Manager’”. El documento contemplaba expresamente la “extracción de datos” e incluía métodos para obtenerlos desde páginas web. Vázquez Diéguez constituyó la sociedad que luego se llamaría Modo74 SpA días después de entregar esa propuesta.

¿Por qué complica a Lavín?

El problema central para el exdiputado, según ha planteado la fiscal Constanza Encina, es que la plataforma habría sido financiada en su totalidad con fondos públicos del Congreso Nacional, en al menos tres vías distintas.

Primero, Lavín León contrató a Vázquez Diéguez como asesor parlamentario entre julio de 2018 y agosto de 2019, pagándole honorarios con cargo al Congreso por un total de $17.171.265, mientras en la práctica desarrollaba SocialTazk.

Segundo, entre 2018 y enero de 2026, Lavín León rindió al Congreso al menos 186 facturas de Modo74 por un monto total de $91.697.142, presentándolas como gastos operacionales vinculados a su función parlamentaria, cuando según fuentes del caso correspondían al desarrollo y mantención de una herramienta electoral.

Joaquín Lavín León en su formalización / Aton

Tercero, entre marzo de 2020 y agosto de 2024, al menos seis asesores y funcionarios de apoyo del Congreso, remunerados con fondos públicos, dedicaron sus jornadas laborales a ingresar, validar y gestionar bases de datos electorales en la plataforma, e incluso a realizar llamadas de contenido electoral. El Congreso habría destinado improcedentemente $68.541.641 al pago de esos sueldos.

Según lo expuesto en la formalización, Lavín León también rindió al Congreso facturas de Modo74 que luego fueron anuladas mediante nota de crédito, lo que habría significado reembolsos improcedentes adicionales por $3.270.577.

El uso real de la herramienta

La plataforma fue ofrecida a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional. Estos entregaban sus bases de datos de electores a cambio de acceso gratuito a SocialTazk para enviar mensajería de campaña, mensajería que en realidad era financiada con asignaciones parlamentarias de Lavín León.

Según fuentes del caso, al menos desde fines de 2019 la herramienta tenía un uso “indubitadamente” asociado a fines electorales. Los registros judiciales muestran mensajes enviados desde la plataforma firmados por el propio diputado, llamando a vecinos de su distrito a verificar su local de votación o informándoles sobre legislación aprobada.

Modo74 también habría almacenado los padrones electorales del Servel correspondientes a los años 2020, 2022 y 2024, con datos de entre 13 y 15 millones de votantes, incluyendo nombre, RUT, domicilio y circunscripción, información que la ley excluye de la publicación parcial del padrón.

La fiscalía califica los hechos como fraude al fisco reiterado y consumado, cometido entre 2018 y 2026, con responsabilidad en calidad de autor a Lavín León, y de coautores a Vázquez Diéguez y Arnaldo Domínguez Vallejos.

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