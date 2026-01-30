Día de los Patrimonios en verano se realizará este sábado: Estas son algunas de las actividades que estarán disponibles

30 en. 2026 - 11:24 hrs.

Este 31 de enero se realizará, por primera vez en la historia, el Día de los Patrimonios en Verano, actividad que contará con cientos de actividades presenciales y virtuales en todas las regiones (aunque se suspendieron actos en las zonas de los incendios).

Además, permitirá impulsar la campaña "Donde Chile nos necesita", con puntos de recaudación en siete regiones, destinados a ir en ayuda de las comunidades afectadas por la catástrofe que impactó a las regiones de Ñuble y Biobío.

Al respecto, la ministra de la cartera, Carolina Arredondo, señaló que "sabemos que estos días para nuestro país han sido difíciles, donde cuidarnos también es parte de nuestro patrimonio. Hemos decidido contribuir con motivo del Día de los Patrimonios en verano".

De acuerdo con lo que señalan desde el Ministerio de las Culturas, el Día de los Patrimonios en Verano responde a la alta participación ciudadana que ha tenido en sus versiones anteriores y al contexto estival, que potencia el uso de plazas, calles, barrios y espacios públicos como lugares de encuentro.

¿Con qué actividades te puedes encontrar en el Día de los Patrimonios en Verano?

La cartelera completa de actividades, junto con la información actualizada sobre los puntos de recaudación, están disponible en el sitio web oficial (www.diadelospatrimonios.cl). Ahí la ciudadanía puede informarse y planificar su participación en esta jornada de encuentro y cuidado comunitario.

Algunas de las actividades disponibles son las siguientes: