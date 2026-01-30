"En el camino de sanar": Tonka Tomicic hace reflexión tras hacer terapia con animales

30 en. 2026 - 14:34 hrs.

Tonka Tomicic compartió a través de sus redes sociales una serie de imágenes en donde realizó una terapia junto a animales.

A raíz de la actividad, la animadora de Mega hizo una reflexión en torno a los procesos de sanación emocional y la salud mental.

"Nada es al azar"

En los registros que publicó en su cuenta de Instagram, se ve a Tomicic junto a un gran caballo negro con el que comparte en varios momentos, alimentándolo y acariciándolo.

En la descripción, escribió: "Hoy asistí a una terapia con caballos que realmente me dejó profundamente emocionada. En el camino de sanar, los animales cumplen un rol esencial: nos sostienen, nos espejan y nos ayudan a mantenernos activos, presentes y conectados con la vida".

"Cada gesto de los caballos, cada movimiento, cada silencio... es un mensaje. Nada es al azar. Ellos leen nuestra energía, nuestras emociones y nos muestran, sin palabras, aquello que muchas veces no logramos ver en nosotros mismos", reflexionó la animadora.

