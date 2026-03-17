Es el primero en la historia: Descubren un nuevo moái en un lago seco de Isla de Pascua

17 mar. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un inesperado hallazgo en la Isla de Pascua, reabrió uno de los misterios arqueológicos más grandes. Se trata de la aparición de un nuevo moái en el lecho de un lago seco. Un estudio de la Universidad de Arizona reveló que este podría ser el primero de varios.

La particular estatua apareció en el cráter volcánico de Rano Raraku, lugar donde se encuentra gran parte de los moáis de la isla. El descubrimiento ocurrió mientras un grupo de científicos estudiaba los sedimentos y la vegetación del área.

Terry Hunt, profesor de Arqueología de la Universidad de Arizona, afirmó en entrevista con Good Morning America que "no se había encontrado ningún moái en el lecho seco ni en lo que anteriormente fue un lago, así que es la primera vez", es por esto que se dice que es el primero en la historia.

Asimismo, agregó que es posible que aparezcan más, ya que actualmente hay condiciones de sequía en la Isla y "si se prospecta con tecnología capaz de detectar lo que hay bajo la superficie del terreno, podría revelarse que efectivamente hay más moáis en los sedimentos del lago".

Un verdadero misterio

Hay otra particularidad sobre la pieza recién descubierta, pues es una de las más pequeñas que se ha encontrado, lo que reafirma la idea de que hay más de estas ocultas debajo del agua o en áreas no investigadas. Según los expertos, puede ser un número importante.

El moái más grande que se conoce pesa 86 toneladas y mide 32 pies de altura (9.7 metros), aunque en promedio, la mayoría de estas esculturas alcanza la mitad de ese tamaño. Están hechos con toba volcánica, una piedra porosa y ligera derivada de las cenizas.

También, hay algunos hechos con basalto. Cada moái es único y eran tallados por artesanos locales para representar los rasgos algún jefe tribal o líder destacado, aunque Salvador Atan Hito, vicepresidente de Ma’u Henua, grupo que gestiona el parque nacional de la isla, declaró que "ni siquiera los antepasados, nuestros abuelos, sabían de este".

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