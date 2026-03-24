"Yo no lo entiendo": La dura crítica de José Antonio Neme ante el alza histórica de los combustibles

24 mar. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del pasado lunes, el Gobierno de José Antonio Kast anunció un alza histórica de los combustibles para esta semana y generó una ola de reacciones y críticas, entre ellas, las de José Antonio Neme.

El animador de Mucho Gusto, mientras el periodista Roberto Saa explicaba el alza, expresó su malestar inmediatamente y disparó contra las medidas tomadas por el Ejecutivo y calificó el aumento de los valores como "un disparo a los pies" de La Moneda.

La dura crítica de José Antonio Neme

Neme mencionó que la decisión informada por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz "no la entiende", y enfatizó que el Gobierno está siendo contradictorio al limitar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

"Yo estoy muy molesto, encuentro que el Gobierno se está disparando en los pies, no sé si alguien lo escogió para eso. Es un mecanismo (el MEPCO) bastante inteligente y sensato", comenzó mencionando.

Además, hizo hincapié en el impuesto específico en los combustibles como "problema de fondo": "Parte importante del componente del valor del litro de bencina va a las arcas fiscales y ha ido del año 85 en adelante, entonces no me venga a decir que tiene que ver solamente con que el ayatolá se murió".

"Hay una serie de señales en este relato que no conversan (...) hay que construir un relato que tenga sentido para la clase media. Este Gobierno llegó al poder con el compromiso de sacar a los parásitos del Estado y parte por el combustible, yo no lo entiendo. (...) La primera notificación que tenemos es que se va a cortar un sistema que de cuando en cuando funciona en beneficio de la clase media", sentenció.