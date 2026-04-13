Presidente Kast: "Ha sido un mes marcado por hitos de violencia muy fuertes"

13 abr. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast encabezó hoy en La Moneda el segundo consejo de gabinete de su gobierno, en el que llamó a todas las fuerzas políticas a enfrentar la violencia extrema, especialmente en el caso de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

"No puedo partir sin antes mencionar la situación que vivió la ministra de Ciencia, Ximena, te quiero agradecer tu fortaleza, tu actitud frente a una situación muy compleja", expresó el mandatario.

"Como dije ese día, se le pone una coma y un pero, todo lo dicho antes cae en el vacío. Aquí lo que necesitamos es que todas las personas, todas las fuerzas políticas tengan una sola forma de actuar y de plantearse frente a una violencia extrema", añadió.

También reconoció que "ha sido un mes marcado por hitos de violencia muy fuertes. El asesinato de un carabinero, el asesinato de una inspectora en un colegio y la agresión sin justificación a una ministra de Estado. Y por eso el llamado es a toda la ciudadanía, esto tiene que cambiar".

"En el caso de los establecimientos educacionales, esto nos obligó a ponerle una urgencia especial a un proyecto de ley que vela por la seguridad y por las escuelas protegidas", recordó.

También expresó que "en el caso de la seguridad, hemos ido avanzando paso a paso en darle mayor equipamiento y un fortalecimiento a nuestras policías, y en el caso de los ministros y autoridades, ir planificando bien cada una de las acciones para que nunca más algo así quede impune".

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