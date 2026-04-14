Marca denunciada por falso jurel acusa "falla puntual" desde China

14 abr. 2026 - 16:05 hrs.

Cinco marcas de jurel enlatado están en la mira de la Seremi de Salud Metropolitana por vender –supuestamente– un producto totalmente distinto al que dice su etiquetado. Se les acusa de comercializar un pez importado desde China, conocido como caballa, en vez de jurel.

MegaInvestiga tuvo acceso a los detalles de la investigación sobre este presunto engaño al consumidor. El gremio de pescadores industriales del Biobío denunció a estas cinco marcas ante la autoridad sanitaria, tras un análisis genético realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.

Sin embargo, una de las marcas cuestionadas rechaza las acusaciones de engaño e insiste en que ellos también son víctimas de esta situación. A través de un comunicado, la empresa Soprodi, dueña de la marca de enlatados “De Reyes”, asegura que compraron caballa pensando que era jurel.

“No solo las autoridades chinas indicaron a través de documentos oficiales que las mercancías correspondían a jurel, sino que, además, fue el propio exportador quien también así lo declaró”, asegura el comunicado de la empresa.

La empresa señala que de los 15 containers que compraron de supuesto jurel, solo dos arrojaron presencia de caballa. Según su versión, habría existido “una falla puntual en los procesos de pesca, elaboración, envasado o exportación” en las plantas chinas.

“Este error operativo en la fuente ha afectado a distintos importadores chilenos que comparten proveedores, lo que ratifica que estamos ante un error técnico en la cadena de abastecimiento internacional y no de un acto premeditado de las empresas locales, ni menos que hayan buscado engañar”, agrega Soprodi.

Por eso descartan las acusaciones de engaño o dolo del gremio de pescadores industriales del Biobío ante la Seremi de Salud RM. “Consideramos que estas denuncias, presentadas ante la prensa bajo una falsa apariencia de protección al interés público, no son más que prácticas de competencia desleal. Su objetivo único es eliminar o restringir la competencia para evitar que el consumidor acceda a productos de calidad a precios más económicos”, agrega el comunicado.

Mientras tanto, el sumario sanitario contra las cinco marcas denunciadas sigue en curso.