"La boca de Magallanes es argentina": Los polémicos dichos del jefe del Servicio de Hidrografía del país trasandino

15 abr. 2026 - 05:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una controversia se instaló luego de que el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, el contraalmirante Hernán Montero, afirmara que la boca del Estrecho de Magallanes pertenecería a su país. Sus declaraciones, emitidas en un podcast a fines de enero, se viralizaron recientemente en redes sociales.

“El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca“. En esa línea, agregó: “La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”.

Alcance de sus dichos

En la misma intervención, el alto mando se refirió a la navegación en la zona, señalando que "el Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…). Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí Chile tiene servicio de practicaje".

Las declaraciones se difundieron ampliamente, lo que motivó reacciones desde el ámbito político en Chile, particularmente desde parlamentarios que integran la Comisión de Relaciones Exteriores.

Reacciones desde el Congreso

“Las declaraciones de autoridades argentinas sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes son improcedentes y desconocen tratados internacionales plenamente vigentes, que establecen con claridad la soberanía chilena sobre este territorio”, sostuvo Juan Carlos Beltrán. Añadió que “Chile siempre ha respetado el derecho internacional, y esperamos lo mismo de nuestros vecinos. No hay espacio para interpretaciones: el Estrecho de Magallanes es chileno y su soberanía no está en discusión“.

En la misma línea, Daniel Valenzuela indicó que es “preocupante que se emitan este tipo de afirmaciones que no contribuyen al buen entendimiento entre países vecinos. Los límites entre Chile y Argentina están claramente definidos y no admiten reinterpretaciones antojadizas“. También afirmó que “como país, debemos ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. El Estrecho de Magallanes es parte integral del territorio chileno, y cualquier duda al respecto debe ser descartada con claridad y responsabilidad”.

Cuestionamientos y acciones

Desde el oficialismo, la diputada Ericka Ñanco calificó la situación como grave. “Las declaraciones del contralmirante Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, ponen en duda algo que para Chile es claro: la integridad del Estrecho de Magallanes como territorio es de soberanía chilena“.

La parlamentaria agregó que “eso no solo es grave, también desconoce lo pactado en el Tratado de Límites de 1881, particularmente en sus artículos 2 y 3, y lo reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que además establece que Argentina no puede obstaculizar su ingreso o salida“. En ese contexto, anunció el envío de un oficio a Cancillería para que se pronuncie sobre la situación.

El caso volvió a instalar el debate en torno a los límites y la soberanía en el extremo sur del país, luego de que los dichos del contraalmirante argentino se difundieran masivamente. Desde el Congreso, las reacciones apuntan a la necesidad de reafirmar la posición chilena frente a lo señalado.