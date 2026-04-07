Retiro total de fondos de AFP: La propuesta exclusiva para migrantes que quieran abandonar el país

07 abr. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

En una nueva ofensiva legislativa que mezcla la política migratoria con el sistema previsional, el Partido de la Gente (PDG), a través de la diputada Pamela Jiles, presentó un proyecto de ley que busca permitir el retiro total de los ahorros acumulados en las AFP a ciudadanos extranjeros para que opten por dejar el país de manera definitiva.

La iniciativa surge en un contexto de creciente presión social por la crisis de seguridad y económica, buscando incentivar el retorno de migrantes a sus naciones de origen mediante el acceso inmediato a su capital previsional.

Los detalles de la propuesta del PDG

La propuesta legislativa establece condiciones estrictas para quienes deseen acceder a este beneficio extraordinario. Según el texto presentado en la Comisión de Constitución de la Cámara, el retiro del 100% de los fondos estaría condicionado a que el beneficiario abandone el territorio nacional de forma voluntaria y renuncie a su residencia en Chile.

Con esto, los parlamentarios del PDG pretenden ofrecer una "salida digna" y financiada para quienes se encuentran en una situación vulnerable o que no han logrado integrarse exitosamente al mercado laboral local.

El proyecto se suma a otra iniciativa presentada simultáneamente por la misma colectividad: un nuevo retiro del 10% para la población general. Ambos proyectos han sido justificados por la diputada Jiles como una respuesta necesaria ante lo que califica como un "bencinazo", refiriéndose a las recientes alzas históricas en el precio de los combustibles bajo la administración actual.

Para la legisladora, el acceso a estos fondos permitiría a las familias enfrentar el aumento del costo de la vida y la crisis económica que afecta transversalmente al país.

El debate en el Congreso

El enfoque hacia la población migrante ha generado un intenso debate en el Congreso Nacional. Mientras algunos sectores ven en esta medida una herramienta eficaz para regularizar el flujo migratorio y reducir la presión sobre los servicios públicos, otros advierten sobre los riesgos de desproteger la seguridad social de los trabajadores extranjeros.

Además, surgen dudas sobre la viabilidad técnica de asegurar que quienes retiren sus fondos efectivamente no regresen a Chile en el corto o mediano plazo, lo que requeriría una coordinación estrecha con los servicios de extranjería.

¿Qué dijo la diputada Jiles sobre el proyecto?

La diputada Jiles se pronunció frenta a esta iniciativa y señaló que "con esto queremos hacer una contribución concreta y efectiva a la posibilidad de que, con total respeto a los Derechos Humanos y a la legislación vigente, la mayor cantidad de migrantes pueda salir del país de manera voluntaria".

Agregó que "como Bancada PDG, pensamos que este es un aporte concreto. Estamos de acuerdo en que no ha salido ni un solo migrante desde que asumió este Gobierno. Muy por el contrario. Siguen ingresando migrantes irregulares por la frontera. De esta manera, queremos colaborar para que se haga efectivo el plan de reducir la cantidad de migrantes que están hoy en el país".

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