Diputados Pamela Jiles y René Alinco impulsan nuevos retiros de AFP: Así son sus propuestas

27 mar. 2026 - 09:11 hrs.

¿Qué pasó?

Varios años han pasado desde el último retiro del 10% de los fondos de AFP. Sin embargo, el debate vuelve a instalarse luego de que dos diputados presentaran iniciativas que buscan permitir a las personas acceder a sus ahorros previsionales, aunque con enfoques distintos.

Por un lado, la diputada Pamela Jiles (PDG) ingresó dos proyectos: uno que propone un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales y otro que plantea el retiro total para migrantes que decidan regresar a sus países de origen.

En paralelo, el diputado René Alinco (IND) anunció la presentación de un nuevo proyecto que apunta a un retiro del 10% en carácter de emergencia.

Los proyectos de Pamela Jiles

A través de su cuenta de X, Jiles informó: "Presenté #Retiro10% de fondos previsionales y #RetiroTotal para inmigrantes que vuelvan a su país. Deberán ser tramitados para enfrentar la crisis por #Bencinazo. Declarados admisibles e informados en sesión de Comisión de Constitución de la Cámara".

En la Comisión de Constitución, la parlamentaria detalló que ambas iniciativas fueron presentadas como prioritarias. Una de ellas corresponde a un retiro del 10%, mediante una modificación constitucional transitoria, similar a los mecanismos utilizados anteriormente.

"Recordemos que hubo tres de ellos aprobados por este Congreso; uno de ellos, el segundo, presentado en coautoría con el entonces Presidente Piñera y quien les habla", señaló.

La segunda propuesta busca permitir el retiro total de los fondos previsionales a migrantes que opten por retornar a sus países. En ese contexto, Jiles enfatizó que estas personas “puedan llevarse sus fondos de AFP”.

"Esto es algo que aparentemente está legislado, pero que en mi opinión legislativa tiene muchos defectos y creo que ayudaría a las políticas de devolución a sus países de un gran número de migrantes el que pudieran tener una facilidad en el retiro de sus fondos previsionales a corto plazo. Este es un proyecto que yo presenté hace algunos meses antes de que el gobierno asumiera y, ¡Oh!, increíble sorpresa, parece que tenemos allí una coincidencia posible", afirmó.

Presenté #Retiro10% de fondos previsionales y #RetiroTotal para inmigrantes q vuelvan a su país. Deberán ser tramitados para enfrentar la crisis x #Bencinazo.



Declarados admisibles e informados en sesión de Comisión de Constitución de la Cámara. pic.twitter.com/U6JWWCWLVx — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) March 26, 2026

Proyecto de retiro de René Alinco

Por su parte, René Alinco también utilizó su cuenta de X para dar a conocer su propuesta, en la que plantea un retiro del 10% en un contexto de emergencia económica.

"El propio gobierno de Kast dice que estamos en emergencia y que no hay plata. Entonces actuemos en consecuencia", escribió el parlamentario.

El diputado argumentó que el alza sostenida en los combustibles podría afectar directamente a las familias, por lo que considera necesario permitir el acceso a los ahorros previsionales. En esa línea, explicó que presentó un proyecto de reforma constitucional que habilita un nuevo retiro del 10% con carácter excepcional.

Según detalló, la iniciativa busca responder a la situación económica actual del país, en un contexto similar al que motivó los retiros aprobados hace algunos años.

El propio gobierno de Kast dice que estamos en emergencia y que no hay plata.

Entonces actuemos en consecuencia.

Ante la inminente alza histórica de los combustibles, la gente va a necesitar su dinero. Por eso presenté un nuevo proyecto de retiro de emergencia del 10%. pic.twitter.com/flz2qNgD1t — René Alinco Bustos (@alinco_rene) March 25, 2026

Todo sobre Retiro Fondos AFP