Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

27 mar. 2026 - 01:28 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, a las 00:56 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 38 km al sur de Antofagasta, en la región homónima. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 64 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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