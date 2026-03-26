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SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Japón

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este jueves la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 6,5 ocurrido en Japón.

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¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo su epicentro a 122 kilómetros al este de Yamada, a 9,5 kms de profundidad.

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