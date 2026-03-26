Temblor se percibe en la zona central: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La madrugada de este jueves, a las 05:55 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 28 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.