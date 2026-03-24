Temblor se percibe en la zona centro norte del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este martes, a las 00:46 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 62 km al oeste de Tongoy, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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