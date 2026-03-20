Nuevo temblor remece a la región de Tarapacá: Conoce cuál fue su magnitud

20 mar. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 17:38 horas, solo minutos después de un movimiento telúrico de magnitud 5,1 en Iquique.

¿Dónde fue el epicentro?

El nuevo sismo, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 69 kilómetros al noroeste de Iquique, a 51,9 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.