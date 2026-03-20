¿Lo sentiste? Temblor afecta a la zona central del país

20 mar. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 12:30 horas. El temblor se percibió también en otras zonas de la zona central, como Santiago.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 20 kilómetros al sur de Pichidangui, a 70 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.