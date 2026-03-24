Encuentran cuerpo de uno de los tres tripulantes desaparecidos tras volcamiento de embarcación en Coquimbo

24 mar. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile confirmó la tarde de este martes el hallazgo sin vida de uno de los tres tripulantes de una embarcación menor que estaban desaparecidos tras volcarse en cercanías del sector de El Panul, en la comuna de Coquimbo.

Encuentran cuerpo de tripulante desaparecido

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, informó que durante la jornada "personal naval a través de medios institucionales pudo encontrar los restos de uno de los tres tripulantes en condición de fallecido".

"La víctima fue hallada en cercanías del balneario de Totoralillo, esto es aproximadamente tres millas náuticas más al sur desde donde se habría hundido la embarcación Catalina II", agregó.

El capitán señaló que desde horas de la mañana "nos encontramos en tareas de rebusca" en la zona. Se espera que las labores continúen a fin de encontrar a los otros dos tripulantes desaparecidos.

Embarcación no contaba con autorización de zarpe

De acuerdo a los antecedentes preliminares, la embarcación había salido desde caleta Coquimbo para realizar labores de pesca con tres personas a bordo.

Sarzosa indicó que a eso de las 08:20 horas de este martes fueron informados "de que una embarcación proveniente de la caleta de Coquimbo habría tenido un hundimiento en cercanías de El Panul".

La autoridad marítima confirmó que la embarcación no contaba con los permisos requeridos para navegar al momento del incidente.

En esa línea, Sarzosa indicó que "esta embarcación se habría hecho a la mar sin vigencia administrativa ni zarpe vigente".