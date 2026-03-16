Armada abre postulaciones para Conductor Naval 2026: Revisa los requisitos, etapas y fechas del proceso

16 mar. 2026 - 17:00 hrs.

La Armada de Chile abrió su proceso de Admisión 2026 para el cargo de Conductor Naval, específicamente en la especialidad de Mantención Automotriz.

Esta función está orientada a brindar apoyo logístico y administrativo en tareas de transporte terrestre de pasajeros y/o carga, mediante la conducción de diversos tipos de vehículos del ámbito militar, tanto de carga como administrativos.

De acuerdo con la institución, estos profesionales cuentan con la capacidad de ejercer funciones operativas como conducción de vehículos administrativos y logísticos, además de operar maquinaria de patio y realizar movimientos de carga.

Asimismo, deben encargarse del mantenimiento de los vehículos bajo su responsabilidad y estar disponibles para adquirir nociones básicas de prevención y auxilio ante emergencias o accidentes.

¿Cómo es el proceso de postulación?

La carrera se inicia en la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, ubicada en la Isla Quiriquina, en la región de Biobío.

Los postulantes seleccionados a través del concurso de admisión deberán realizar un curso de adaptación institucional con una duración de cuatro meses, bajo régimen de internado.

Una vez aprobado el proceso formativo, los participantes podrán ser contratados en la planta de la institución, integrándose al Escalafón de Gente de Mar en la especialidad de Conductor Mantención Automotriz.

Etapas del proceso

El proceso de selección contempla tres etapas:

Primera etapa: Corresponde a la revisión de requisitos y documentación de postulación. Además, incluye exámenes de reglamentación y pruebas prácticas, junto con evaluaciones psicológicas, oftalmológicas y físicas. Segunda etapa: Consiste en la realización de exámenes médicos de forma particular por parte de los postulantes que superen la primera etapa. Posteriormente, los resultados deben ser entregados a los respectivos Servicios de Medicina Preventiva Naval. Tercera etapa: Se efectuará una Revista Médica Final, que contempla una última revisión médica y dental. El objetivo es detectar cualquier patología que no haya sido evidenciada anteriormente o que se haya desarrollado durante el proceso y que pueda inhabilitar al postulante para ser acuartelado.

Solo quienes sean declarados aptos en esta etapa podrán ingresar a la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requisitos establecidos por la Armada de Chile se encuentran:

Ser chileno , de acuerdo con los números 1°, 2° o 3° del artículo 10° de la Constitución Política de la República de Chile.

, de acuerdo con los números 1°, 2° o 3° del artículo 10° de la Constitución Política de la República de Chile. Contar con salud y condición física y psicológica compatibles con las exigencias de la vida militar, según la reglamentación institucional vigente.

con las exigencias de la vida militar, según la reglamentación institucional vigente. No estar inhabilitado para ejercer funciones o cargos públicos ni registrar antecedentes penales.

para ejercer funciones o cargos públicos ni registrar antecedentes penales. No pertenecer a partidos políticos .

. Ser menor de 31 años al 31 de diciembre de 2026.

al 31 de diciembre de 2026. Haber aprobado 4° año de Enseñanza Media .

. Poseer licencia de conducir profesional clase A-2, A-3, A-4 o A-5 , según lo establecido en la Ley N.º 18.290. Quienes cuenten con licencia A-5 obtendrán un mayor puntaje durante la postulación.

, según lo establecido en la Ley N.º 18.290. Quienes cuenten con licencia A-5 obtendrán un mayor puntaje durante la postulación. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización (solo hombres).

Además, según la Ley N.º 21.389, los postulantes que tengan inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos deberán autorizar, como condición habilitante para su nombramiento, que la institución retenga y pague directamente al alimentario el monto de las futuras pensiones, más un recargo del 10%, que será imputado a la deuda hasta extinguirla completamente.

El período de inscripción estará abierto desde el 9 al 17 de mayo, mientras que los resultados finales serán publicados el 17 de agosto de 2026.

Revisa toda la documentación requerida por la Armada e inicia tu postulación a través del siguiente enlace (clic aquí).

Beneficios al ingresar a la Armada

Quienes postulen y sean aceptados por la institución podrán acceder a diversos beneficios institucionales.

Entre ellos se encuentra un sistema de salud propio, que entrega amplia cobertura para el personal naval y sus cargas familiares a través de hospitales y centros médico-dentales ubicados en distintas ciudades del país.

Además, la Armada ofrece apoyo permanente al personal y a sus familias mediante programas en ámbitos sociales, educacionales, jurídicos, habitacionales, recreativos y comerciales.