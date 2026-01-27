Hallan a tercer tripulante de seis desaparecidos tras naufragio de embarcación en Estuario de Reloncaví

27 en. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile informó durante la noche de este martes que se encontró fallecido a un tercer tripulante de los seis desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Koñinmo I en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.

Noticia en desarrollo...