Hallan a tercer tripulante de seis desaparecidos tras naufragio de embarcación en Estuario de Reloncaví

¿Qué pasó?

La Armada de Chile informó durante la noche de este martes que se encontró fallecido a un tercer tripulante de los seis desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Koñinmo I en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.

Noticia en desarrollo...

