Buscan a seis tripulantes que desaparecieron tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

27 en. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Seis personas se encuentran desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación salmonera, hecho ocurrido la madrugada de este martes en el Estuario Reloncaví, en la región de Los Lagos.

Desde la Gobernación Marítima de Puerto Montt informaron que se ha desplegado un operativo de búsqueda para encontrar a las personas extraviadas.

Dos tripulantes fueron salvados

De acuerdo a lo señalado por la autoridad marítima, se trata de la embarcación "Koñimo I", matrícula 3349 del puerto de Coronel, en Conchamó, la que prestaba apoyo a centros de cultivo.

Tras recibirse la alerta, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, lo que permitió hallar a dos sobrevivientes y confirmar que seis tripulantes se encuentran desaparecidos.

"Las personas rescatadas fueron atendidas conforme a los procedimientos establecidos", agregaron desde la Gobernación por medio de un comunicado de prensa.

"Las labores se concentran actualmente en la búsqueda de los seis tripulantes desaparecidos, considerando las condiciones meteorológicas y de navegación existentes en el sector", precisaron.

Actualmente se trabaja en el área con personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, Capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, Buzos de la Partida de Salvataje.

En las labores también participan voluntarios de botes salvavidas, además de medios civiles, sumando en las próximas horas una aeronave del Grupo Aeronaval de Puerto Montt.

La Autoridad Marítima continuará con todos sus medios desplegados, reafirmando su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar.