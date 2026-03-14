¿Lo sentiste? Temblor afectó a la zona central la mañana de este sábado

14 mar. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 08:47 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 25 kilómetros al oeste de Quintero, a 52 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.