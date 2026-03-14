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¿Lo sentiste? Temblor afectó a la zona central la mañana de este sábado

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 08:47 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 25 kilómetros al oeste de Quintero, a 52 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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