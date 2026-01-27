Rescatan cuerpo de uno de los seis tripulantes desparecidos tras naufragio en Estuario de Reloncaví

27 en. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes fue rescatado el cuerpo de uno de los seis trabajadores desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la región de los Lagos.

Hallan cuerpo de uno de los tripulantes desaparecidos

La emergencia se produjo en la madrugada en la localidad de Ralún, en el límite de las comunas de Puerto Varas y Cochamó, cuando del catamarán "Koñimó I" prestaba servicios a la empresa salmonera Trusal.

El gobernador marítimo Mario Besoain sostuvo a Radio Bío Bío que, además de dos sobrevivientes, "tenemos en desarrollo el rescate de una de las personas (…) Está siendo recuperada desde el interior de la nave".

"En este minuto nos encontramos efectuando tareas de rebusca submarina de las personas desaparecidas", precisó también Besoain.

Tripulantes rescatados con vida "se encuentran bien"

En lo referido a las personas rescatadas con vida, afirmó que "se encuentran bien. Las declaraciones que ellos han dado van a ser parte de una investigación que ya se ha dispuesto por parte de la Autoridad Marítima".

"Las causas van a ser determinadas a través de este trabajo investigativo (…) Todos los trabajadores que estaban a bordo están indentificados", agregó.

Cabe recordar que la nave era tripulada por ocho personas al momento de ocurrida la emergencia, logrando dos de ellas llegar hasta la orilla.