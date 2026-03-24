Operativo de búsqueda tras volcamiento de embarcación: Buscan a 3 tripulantes desaparecidos en Coquimbo

24 mar. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de búsqueda y salvamento se mantiene en desarrollo en la comuna de Coquimbo, luego de que una embarcación menor se volcara en cercanías del sector de El Panul.

La Autoridad Marítima recibió a las 08:20 horas de este martes la alerta de lo ocurrido, lo que activó un despliegue inmediato de equipos especializados en la zona.

Embarcación sin autorización de zarpe

Según los antecedentes preliminares, la embarcación había salido desde caleta Coquimbo para realizar labores de pesca de jibia con tres personas a bordo, quienes hasta ahora se mantienen desaparecidas y sin identificación confirmada.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, señaló que "el día de hoy, cerca de las 8:20 de la mañana, la Autoridad Marítima de Coquimbo recibe la información de que una embarcación proveniente de la caleta de Coquimbo habría tenido un hundimiento en cercanías de El Panul".

Nave sin autorización de zarpe

La autoridad marítima confirmó que la embarcación no contaba con los permisos requeridos para navegar al momento del incidente.

En esa línea, Sarzosa indicó que "esta embarcación se habría hecho a la mar sin vigencia administrativa ni zarpe vigente".

Despliegue de búsqueda

"Ante lo anterior, se dispone de inmediato el zarpe de unidades marítimas de la Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto, patrullas terrestres, las que fueron apoyadas por medios aeronavales, personal de seguridad de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y embarcaciones de la Caleta de Coquimbo voluntaria", detalló.

Las labores se mantienen activas en el área del siniestro, con todos los recursos disponibles enfocados en dar con el paradero de los tripulantes.

"La autoridad marítima mantiene en estos momentos un amplio dispositivo de búsqueda y salvamento para poder encontrar a los tripulantes que en estos momentos se encuentran desaparecidos", agregó.

En paralelo, se reiteró el llamado a reportar cualquier información al número de emergencias marítimas 137 y a respetar las medidas de seguridad en la navegación.