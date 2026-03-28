Investigan posible secuestro: Hombre fue sacado a la fuerza de barbería en Santiago Centro y baleado en San Bernardo

28 mar. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un posible secuestro está siendo investigado por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. El hecho ocurrió el viernes pasado en la comuna de Santiago Centro y terminó con un hombre de nacionalidad colombiana baleado en San Bernardo.

Según información del Ministerio Público, la víctima se encontraba en una barbería de Santiago Centro en compañía de amigos cuando llegó un vehículo del cual descendieron al menos tres individuos para luego intimidarlo y subirlo a la fuerza al móvil.

¿Qué se sabe del presunto secuestro?

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo dijo que "al momento en que tomaron a la víctima, las personas con las que estaba compartiendo siguieron este vehículo en el que estaba".

En un momento, el vehículo en el que iba el hombre de nacionalidad colombiana llegó a la intersección de Balmaceda con Padre Hurtado, comuna de San Bernardo, lugar en el que los delincuentes lo bajaron y le dieron un disparo en una de sus piernas, para luego darse a la fuga.

El fiscal Pontigo señaló que la víctima fue trasladada por sus propios amigos hasta el Hospital El Pino, recinto asistencial en el que se mantiene en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

Al ser consultado por un posible secuestro, el persecutor aclaró que "es una línea investigativa que se está siguiendo, hay antecedentes que permiten dar por acreditado que a él lo suben a la fuerza a un vehículo. Lo sacaron de una barbería en el sector de Santiago Centro para trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo".

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