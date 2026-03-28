Conductor iba en estado de ebriedad: Choque entre auto particular y vehículo de Carabineros deja a dos funcionarios lesionados

28 mar. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado, un accidente de tránsito se registró en la intersección de calle El Olivo con Alberto González Barahona, en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, hecho que involucró a un vehículo de Carabineros y que dejó a dos funcionarios lesionados.

Según información policial, los uniformados se encontraban realizando patrullajes preventivos por el sector cuando, al llegar a la intersección mencionada, colisionaron con un vehículo particular que no habría respetado una señalética.

¿Qué dijo Carabineros?

El capitán Héctor Casanova, de la Prefectura Santiago Norte, informó que el conductor del vehículo particular "mantiene lesiones y arrojó grado de alcohol en la sangre", específicamente 1.0 gramo de alcohol por litro de sangre, por lo que conducía en estado de ebriedad.

"Hay cámaras en el lugar que pueden corroborar el hecho. Carabineros no vio el vehículo porque estaban realizando patrullajes preventivos, y el vehículo (particular), que no obedece la señal pare, colisiona con el vehículo policial", detalló el capitán Casanova.

Los funcionarios policiales que se encuentran con lesiones, pero fuera de riesgo vital.

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