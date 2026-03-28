Homicidio frustrado en Santiago Centro: Conductor disparó contra repartidor de delivery en Parque Almagro

28 mar. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio frustrado contra un repartidor de delivery de nacionalidad colombiana se registró la noche del viernes en el Parque Almagro, en la comuna de Santiago Centro.

Según información de la Fiscalía, la víctima se desplazaba en una bicicleta realizando sus labores de trabajo, momento en que fue interceptado por un vehículo en la intersección de las calles Nataniel Cox con Mencía de los Nidos. Fue en aquel momento en que el conductor ejecutó un impacto de bala desde el interior del móvil contra el hombre.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo dijo que, tras el ataque, el ciudadano colombiano fue asistido "por parte de amigos, los mismos deliverys, son quienes le prestaron la primera asistencia".

Sobre qué habría originado el hecho, el persecutor señaló de forma preliminar que se hizo una revisión de cámaras de seguridad, en las que se ve que "existiría un diálogo antes de que le efectuaran los disparos desde el interior del vehículo a la víctima".

La víctima se encuentra en estado grave y conectado a respiración mecánica, razón por la que no se le ha podido tomar declaraciones.

Por órdenes del Ministerio Público, las pericias están siendo realizadas por personal del OS9 de Carabineros.

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