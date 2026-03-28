Joven de 19 años es asesinado en Puente Alto: Le dispararon cerca de 7 veces

28 mar. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 19 años falleció la noche del viernes en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, tras recibir múltiples impactos balísticos.

Según información policial, el ataque ocurrió en la intersección de pasaje Azul con Canela, lugar en el que la víctima se encontraba en la vía pública a bordo de una motocicleta, en compañía de otra persona. Fue en aquel momento en que llegó un sujeto desconocido y disparó contra el joven, para luego darse a la fuga.

¿Qué se sabe del crimen?

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, informó que "este hecho ocurrió en el domicilio cercano de la víctima y cuando pasó, fue trasladado por los vecinos hasta un consultorio".

Después, la víctima fue derivada hasta el Hospital Sótero del Río, recinto asistencial al que ingresó sin signos vitales, constatándose su fallecimiento.

"Estamos en el hospital viendo el cuerpo, que presenta alrededor de siete impactos balísticos", señaló el subprefecto Briones.

Sobre el homicida, la autoridad de la PDI indicó de forma preliminar que "tenemos apodo en este momento".

Por su parte, el fiscal ECOH Eduardo Pontigo afirmó que es "materia de investigación" si este hecho está vinculado a otro que ocurrió en la comuna, donde un hombre que paseaba a su perro murió por impactos de bala.

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