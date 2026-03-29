El urgente mensaje de la hija de inspectora asesinada a los colegios: "Por favor, cuiden a sus trabajadores"

29 mar. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se realizó una velatón en el instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama para despedir a María Victoria Reyes (59), la inspectora que murió producto de un ataque realizado por un joven de 18 años, quien se mantiene detenido hasta su audiencia de formalización, que se llevará a cabo el martes.

Carolina Collao Reyes, hija de la funcionaria asesinada, habló con la prensa y entregó un contundente mensaje a otros profesores e inspectores de Chile, y a las comunidades educativas.

¿Qué dijo la hija de María Victoria Reyes?

La hija de la inspectora fallecida reconoció la importante labor que realizan los inspectores y otros funcionarios de los colegios.

"Su labor es muy importante y de verdad gracias por todo lo que hacen. Y cuídense, de verdad cuídense", dijo Carolina Collao.

Luego, realizó un llamado a los establecimientos educacionales: "Los colegios, los institutos donde trabajen, por favor cuiden a sus trabajadores. Son un pilar fundamental (profesores e inspectores) para el colegio en sí, pero para sus niños lo son todo, así que, por favor, cuiden a sus trabajadores y colaboradores".