Primero usó gas pimienta: Lo que se sabe del fatal ataque que realizó joven de 18 años en colegio de Calama

29 mar. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del brutal ataque protagonizado por un joven de 18 años al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —que dejó a la inspectora María Victoria Reyes fallecida, a otra funcionaria en riesgo vital y a tres menores de edad lesionados—, se han ido conociendo nuevos antecedentes del caso que conmocionó al país y a la comunidad educativa.

¿Qué se sabe del fatal ataque?

El sábado se realizó la audiencia de control de detención contra el joven de 18 años, instancia en la que tribunal estimó ampliar su detención hasta el próximo martes. El también estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta se encuentra por mientras recluido en Antofagasta.

Si bien los hechos aún no son esclarecidos en su totalidad, sí quedó establecido que el joven atacó directamente a las dos inspectoras, haciendo uso de gas pimienta en primera instancia, para luego recurrir a armas blancas.

La PDI ha realizado allanamientos en la casa del joven, donde se encontró que tenía dos cuadernos en los que, presuntamente, habría planificado el ataque y qué armas iba a utilizar, entre otros detalles.

Inspectora y estudiante se encuentran en riesgo vital

La segunda inspectora, identificada como Haydée Moya Moya, se encuentra en riesgo vital, siendo las próximas 48 horas claves para su evolución médica.

Uno de los menores de edad que fue atacado, de 15 años, se mantiene en riesgo vital en el Hospital Regional de Antofagasta.

Despedida de María Victoria Reyes

Este domingo han llegado cerca de 500 personas al Instituto Obispo Silva Lezaeta para despedir a María Victoria Reyes. El velorio continuará durante lo que reste de esta jornada y se realizará una misa a las 18:00 horas en el gimnasio del establecimiento de carácter íntimo.

El lunes se le dará el último adiós a la inspectora, instancia en que será cremada en un sector llamado La Guaica, ubicado a cuatro horas de Calama. Se espera que gran parte de la comunidad educativa del establecimiento acuda a la ceremonia, la que será de carácter público y se realizará cerca de las 12:00 horas.