Femicidio en Las Condes: Dictan prisión preventiva para hombre acusado de asesinar a su pareja

31 mar. 2026 - 19:45 hrs.

Este martes se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un hombre de 52 años por el delito de femicidio, hecho ocurrido la tarde del lunes en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

El crimen se produjo al interior de un departamento que el agresor y la víctima, ambos provenientes de Calama, habían arrendado. En medio de una discusión, el imputado dio muerte a la mujer de 31 años.

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