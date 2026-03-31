"Me topé con él en el ascensor y lo vi ya como muy ido": Testigo cuenta los momentos posteriores a femicidio en Las Condes

31 mar. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del lunes se registró un femicidio en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, lugar en donde las autoridades detuvieron a un hombre de 33 años que confesó la autoría del crimen.

La pareja en cuestión era oriunda de Calama y se encontraba de visita en la capital junto a su hija de 3 años. De acuerdo a la Fiscalía, fue en ese contexto cuando "hay una discusión y en esta discusión el imputado la apuñala".

La fiscal Andrea Contreras señaló que el detenido no tenía antecedentes por violencia intrafamiliar (VIF) y que intentó contactarse sin éxito con Carabineros. A raíz de esto, le pidió ayuda a su jefe en Calama, quien finalmente pudo alertar de la situación a la Seguridad Municipal de Las Condes.

"Me topé con él en el ascensor y lo vi ya como muy ido"

Meganoticias pudo conversar además con una testigo del hecho, quien tras el crimen se cruzó en tres oportunidades con el sujeto, que incluso le pidió su podía cuidar a su hija.

"Me topé con él en el ascensor y yo en el ascensor lo vi ya como muy ido, como muy disociado; se veía afectado por algo", le explicó la mujer al periodista Fernando Fabres.

Tras esto, contó que fue a comprar y se quedó un rato fuera del edificio, momento en el que el detenido "se acerca a mí y me pide si le puedo cuidar a su bebé (...) y me dice que por favor se la cuide porque acaba de pelear con su esposa, la mató y se quiere ir a tirar, que se quiere ir a matar".

Sin embargo, pasados solo unos minutos, el hombre cambió de parecer y le dijo que "mejor no (cuidara a su hija), que llame a alguien, que busque ayuda, porque él se quería entregar".

De acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), este año 2026 ya se registran 6 femicidios consumados, 61 frustrados y 16 tentados.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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