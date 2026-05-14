Quiróz tras avance de proyecto de Reconstrucción Nacional: "Le va a cambiar la cara al país"

14 may. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una extensa jornada legislativa de 14 horas en el Congreso Nacional de Valparaíso, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas avanzó en la tramitación del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

La discusión se prolongó hasta la madrugada de este jueves y estuvo marcada por el debate de más de 1.600 indicaciones ingresadas a la iniciativa.

Tras la aprobación del proyecto, una de las declaraciones más esperadas fue la del ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, quien señaló: "Creemos que le va a cambiar la cara al país".

Declaraciones tras aprobación de la "megarreforma"

Luego de una jornada de debate, la votación comenzó cerca de las 00:00 horas de este jueves y se extendió hasta altas horas de la madrugada, logrando la aprobación en particular del proyecto.

La tradicional campana de cierre sonó cerca de las 05:00 de la mañana en la sala Juan Bustos Ramírez, poniendo fin a una de las jornadas clave para el avance de la denominada "megarreforma", iniciativa emblemática del Ejecutivo.

Al culminar la extensa sesión legislativa, el ministro Jorge Quiróz afirmó estar "muy satisfecho" con el resultado de la votación: "Buenos resultados, se aprobó prácticamene el total del proyecto presentado. Se presentaron varios obstáculos, pero estamos muy conformes".

Y agregó: "Continuaremos este proyecto que le va a cambiar la cara al país".

"Logramos poco, pero importante": La respuesta del Frente Amplio

A la salida de la sala en que se llevó a cabo el trámite legislativo, el diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, entregó su perspectiva sobre la reciente aprobación del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antoniio Kast.

Brito indicó: "Se votaron decenas de indicaciones sin siquiera leerlas, una negligencia que no habíamos visto en la tramitación de una ley y menos de una reforma tributaria."



Y agregó: "Logramos poco, pero importante: Logramos rechazar la eliminación del crédito para las capacitaciones, logramos rechazar tambien el intento de que con IA se hicieran negocios con las creaciones de artistas chilenos. Logramos rechazar también que se legalice que los funcionarios del MOP puedan contratar a sus propios parientes en contratos millonarios, que venía contenido en el proyecto del Ejecutivo."

Brito señaló que desde su bancada esperan contar con la Democracia Cristiana y con el Partido de la Gente para, en sus palabras, "sepultar lo que viene a ser un amarre por 25 años y seis gobiernos".

Los próximos pasos del proyecto

La discusión del Plan de Reconstrucción Nacional continuará este jueves su tramitación en la comisión de Medio Ambiente, instancia que sesionará entre las 15:00 y las 19:00 horas para revisar las indicaciones relacionadas con su competencia.

Posteriormente, el lunes el proyecto será analizado en la comisión de Trabajo. Luego, el martes y miércoles próximos, la propuesta volverá a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para zanjar su discusión.

Una vez concluida esa etapa, el proyecto deberá pasar al Senado para seguir con sus respectivos trámites legislativos.

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