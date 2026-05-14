¿Cómo será el fondo para incendios?: Una de las medidas aprobadas en el proyecto de "megarreforma"

14 may. 2026 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo.

Uno de los puntos que concentró parte importante de la discusión fue el aumento de los recursos destinados a las zonas afectadas por incendios, correspondientes a Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Nuevos fondos para enfrentar reconstrucción tras incendios

Uno de los puntos aprobados fue el aumento del fondo destinado a reconstrucción, que pasó de $800 mil millones a $1.200.000 millones. Los recursos estarán enfocados en financiar gastos asociados a los incendios registrados en Valparaíso durante febrero de 2024, así como los siniestros en Ñuble y Biobío en enero de 2026.

La iniciativa considera principalmente la reconstrucción de viviendas y la recuperación de infraestructura comunitaria en las zonas afectadas.

Durante la discusión, el artículo inicial del proyecto recibió respaldo unánime de los integrantes de la comisión luego de cerca de dos horas de debate.

Transparencia y seguimiento de recursos

El proyecto también incorpora medidas de control sobre el uso de los fondos. Entre ellas, se establece que el Ministerio de Hacienda deberá informar trimestralmente al Congreso sobre la ejecución de los recursos asignados.

Además, la cartera tendrá que publicar reportes mensuales de acceso público con el detalle de los gastos desagregados por región y comuna.

Con esta aprobación en particular, la iniciativa superó una primera etapa de tramitación legislativa en el Congreso y continuará avanzando en su discusión.

Los otros ejes del "Plan de Reconstrucción Nacional"

El objetivo central del "Plan de Reconstrucción Nacional" es llegar al año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas. Este plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

Alivio tributario : Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

: Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo. Fondo de Emergencia : Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

: Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío. Vivienda y personas mayores : Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

: Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores. Certeza Jurídica: Agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.

Todo sobre Gobierno de Kast